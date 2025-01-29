Общество

Кого запрещалось провозить в такси в Пскове в семидесятых годах, рассказали в архиве

В семидесятых годах поездка на такси в любой конец города от центра Пскова занимала не более пятнадцати минут, следует из нового видео Государственного архива Псковской области.

Видео: Государственный архив Псковской области

«Куда и за сколько мы смогли бы уехать на такси в Пскове в 1976 году? В семидесятых годах поездка на такси в любой конец города от центра Пскова занимала не более пятнадцати минут. Например, проезд по маршруту вокзал - Дом офицеров занимал пять минут и обошелся бы вам в сорок копеек, а если бы вы взяли с собой еще трех попутчиков, то стоимость проезда для каждого обошлась бы в десять копеек», – рассказали в архиве.

Шофер такси был обязан только после посадки пассажира спрашивать пункт назначения. Пассажиру запрещалось в такси перевозить поросят, а вот собак в намордниках было можно, но при наличии подстилки.