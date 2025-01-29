Общество

В Псковском музее прошли учения МЧС России

Пожарно-тактические занятия сотрудников МЧС России прошли во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника. Специалистам пришлось в тренировочном формате спасать не только сотрудников музея, но и большое количество ценных экспонатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«У руководства музея стоит одна задача – это обеспечение безопасности наших сотрудников, посетителей и, конечно же, объектов. И это невозможно без оттачивания слаженной работы с МЧС России», – отметил начальник службы безопасности Псковского музея Илья Глушанов.

По легенде учений, возгорание произошло на цокольном этаже большого мешка музейного комплекса. Получив сигнал о происшествии, на место выдвинулись дежурные караулы пожарно-спасательной части № 3 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 3 в составе 11 огнеборцев и трёх единиц техники.

В здании находилось десять сотрудников музея, девять из которых были эвакуированы и один спасен. Также потребовалась эвакуация материальных ценностей, которые размещены в экспозициях музея.

«Самое основное и нетипичное, что на объекте находится очень большое количество материальных ценностей. Также все усложняет планировка здания. Каждый раз мы работаем, исследуем и учимся работать правильно на таких объектах», – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 3 Алексей Хомутников.

По итогам занятий все поставленные задачи были выполнены, а сотрудников и материальные ценности удалось спасти. После учений огнеборцы дополнительно ознакомились с внутренними помещениями музейного комплекса и проверили состояние водоисточников.