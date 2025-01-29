Общество

Детский фонд провёл выезд марафона «Моя семья – моя радость» в Пыталово

Состоялось первое в 2025 году выездное мероприятие команды проекта «Моя семья» с социальным марафоном «Моя семья – моя радость». В этот раз специалисты пообщались со студентами филиала Островского многопрофильного колледжа в городе Пыталово и воспитанниками центра специального образования №2 из Пыталово и села Воронцово. Для участников были организованы интерактивные площадки, посвящённые духовным ценностям, а также была оказана вещевая помощь и открыт «бесплатный магазин». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковский детский фонд

Социальный марафон «Моя семья – моя радость» состоит из нескольких частей: вводного общения с участниками, работы детей на интерактивных площадках, перекуса и посещения «бесплатного магазина» Детского фонда, рефлексии в конце мероприятия.

На интерактивных площадках в игровой форме подростки вспоминали своих бабушек и дедушек, обсуждали ценности, на которых строится крепкая, счастливая семья, говорили про отличие зрелой любви от влюблённости. За каждую интерактивную площадку – «Семейные ценности», «Любовь и влюблённость», «Родительское дерево» – отвечают специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В работе задействованы такие специалисты как, медицинский психолог, фельдшер, специалист по социальной работе.

Сотрудники Детского фонда на каждом мероприятии рассказывают о том, как получить помощь в фонде, если она требуется. Или же наоборот, как начать помогать тем, кто нуждается в сторонней поддержке. Всем участникам мероприятия сотрудники фонда передают информационные листовки с контактами организации, чтобы ребята передали их своим родителям. Помимо этого, подростки могут сразу на мероприятии выбрать себе подходящие вещи, посетив «бесплатный магазин» Детского фонда. Особенно это пользуется популярностью среди девочек.

Вещевую помощь для выездных мероприятий удаётся формировать при поддержке неравнодушных жителей города, ежедневно передающих вещи для детей, а также с помощью партнёров детского фонда из БФ «Второе дыхание» (город Москва). Коллеги передают не только б/у вещи, пригодные к дальнейшей носке, но и новую одежду известных брендов.

«Такого рода мероприятия очень важны для воспитания и формирования личности у молодёжи, так как они помогают наладить общение и обмен мнениями, как среди сверстников, так и с педагогами» – поделились впечатлениями педагоги Центра специального образования №2.

Напомним, что проект «Моя семья» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.