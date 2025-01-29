Общество

Псковские росгвардейцы отработали стрельбу из гранатометов и снайперских винтовок под Петербургом

Боевые стрельбы снайперов и расчетов гранатомётов прошли в Ленинградской области. В них приняли участие участие сотрудники ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из 10 регионов страны, в том числе и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе боевых стрельб со спецназом Росгвардии в дневное и ночное время провели занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. Снайпера Росгвардии отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Также сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии применяли автоматические станковые гранатометы АГС-17 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 для поражения бронетехники условного противника, имитируемой полноразмерными мишенями.

Подготовка снайперов и расчетов гранатометов Росгвардии проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. В боевых стрельбах участвовали росгвардейцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей, республик Коми и Карелия.