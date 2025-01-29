Общество

Игорь Иванов: У нас единая задача - работать во благо региона

Рабочая встреча председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Псковской области Натальей Мельниковой состоялась сегодня, 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Псковской области. Отдельно озвучил проблему низкой цены социальной путёвки, а соответственно, социального контракта на оздоровление в санаторно-курортных организациях.

Также затронули тему компенсации затрат работодателей на СИЗы, медосмотры, санаторно-курортное лечение для предпенсионеров. В этом году для региона заложено достаточно серьёзное финансирование на данные цели.

Игорь Иванов поблагодарил Наталью Геннадьевну за максимальную погружённость в проблематику, которую транслирует профсоюзное движение региона. Отметив, что у нас единая задача работать во благо региона, людей труда и вместе обязательно получится сделать многое.