Общество

Средняя запрашиваемая россиянами сумма кредита сократилась на 10% в 2024 году

Маркетплейс «Финуслуги» (сервис «Мосбиржи») сообщил, что россияне в 2024 году стали запрашивать меньшую сумму кредитов по сравнению с предыдущим годом. Так, если в 2023 году средний размер запрашиваемых займов составлял 632,5 тысячи рублей, то в 2024 году эта цифра упала до 574,7 тысячи рублей, что составляет снижение на 10%. Тенденция уменьшения суммы кредита сохранилась и в начале текущего года: в январе россияне в среднем запрашивали 523,7 тысячи рублей, что означает дополнительное сокращение примерно на 10%.

Кроме того, отмечено значительное увеличение средней одобренной процентной ставки по кредитам наличными. В 2023 году она составляла 14,9%, тогда как в 2024 году выросла до 22,4%. Этот рост привел к увеличению ежемесячных платежей и общей долговой нагрузки заемщиков.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что в условиях роста стоимости кредитования потребители стали более внимательно подходить к оценке своих финансовых возможностей. Они стараются выбирать кредиты исходя не только из условий продукта и объявленной ставки, но и учитывать свои обязательства перед банками, общую долговую нагрузку семьи и возможность погашения займа в кратчайшие возможные сроки, пишут «Известия».

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение кредитных ставок в текущем году из-за моратория Центрального банка на ограничение полной стоимости кредита, рисков неплатежеспособности заемщиков, которые брали дорогостоящие ссуды в периоды высоких ставок, и других факторов.