Псковичей приглашают на «Шоу гигантских мыльных пузырей»

Жителей Пскова и гостей города приглашают на детскую программу «Шоу гигантских мыльных пузырей». Мероприятие пройдёт 1 февраля в 14:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
«Псковичи и гости города могут весело провести семейные выходные и получить бесплатные фотографии, которые будут опубликованы в социальных сетях "Акваполиса" — на мероприятии будет работать фотограф», - пообещали организаторы.
Мероприятие пройдет в центральном атриуме ТРК.
Вход свободный.