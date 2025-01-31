Общество

Активных лидеров СНТ наградили в правительстве Псковской области

Подведение итогов и награждение самых активных лидеров псковских садоводческих некоммерческих товариществ состоялось в правительстве Псковской области 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С приветственной речью выступил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Шмелёв.

«Благодаря вашему труду и инициативам инфраструктура товариществ улучшается, территория становится более комфортной, жизнь садоводов — более насыщенной. Мы уверены, что впереди у нас новые свершения, успехи. Давайте продолжать работу вместе, поддерживать друг друга и делать наш общий труд еще более эффективным и плодотворным», — обратился к садоводам Александр Шмелёв.

Он отметил, что за период с 2018 по 2024 год выделено 30 миллионов рублей, из которых выплатили на развитие садоводств 28,8 миллиона рублей, а количество получателей составило 198.

На возмещение затрат СНТ выделили 8 миллионов рублей, из которых освоили 7,6 миллиона рублей, что на 400 тысяч больше уровня 2020 года.

В 2024 году в комитет на участие в отборе направили 27 заявок. Одному СНТ из них отказали по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок.

За год силами СНТ устроили 86 километров проезда, вывезли 8,8 тысячи кубических метров твердых коммунальных отходов, установили пять контейнеров, отремонтировали 67 км электрических сетей, установили 25 опор линий электропередачи, обслужили 102 кубометра пожарных водоемов.

Также Александр Шмелёв наградил руководителей самых активных и эффективных СНТ. Среди них такие СНТ как «Надежда», «Маяк 2», «Машиностроитель», «Озёрное», «Великорецкое», «Восток», «Псковитянка», «Высоцкое», «Ветеран», «Юбилейное», «Березовая роща», «Заря», «Пристань 2», «Пристань 6», «Черняковицы», «Череха 2».