Общество

«Как только дороги подсохнут, в дело пойдут пылесосы»: Псков очищают от грунта

Лотковые части дорог и тротуаров Пскова очищают от грунта, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«По моему поручению коммунальные службы приступили к очистке лотковой части дорог и тротуаров от скопившегося грунта. Работают пока вручную. Как только дороги подсохнут, в дело пойдут пылесосы», - рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что мероприятия проводятся с целью облегчения работ на предстоящий весенний сезон.

«Так весной будет проще убрать город после зимы!» - подчеркнул глава города.