Общество

Псковским школьникам продемонстрировали фильм «Город-герой Ленинград»

Ученики средней образовательной школы №12 посетили показ документального фильма «Город-герой Ленинград», приуроченный к 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, во Дворе Постникова 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Фильм создан ЦВЗ «Манеж» в 2024 году. В нем использованы как архивные кадры кинохроники и фотографии, так и художественные инсталляции и сценография выставки. В основе сюжета специально написанный для выставочного проекта аудиоспектакль.