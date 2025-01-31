Общество

Японский Новый год пройдет в псковском музее

Мероприятие, посвященное традиционному японскому Новому году в эпоху Эдо (XVII-XIX веках) пройдет в Доме Постникова в Пскове сегодня, 1 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гости мероприятия узнают, когда и как японцы отмечают Новый год сейчас и как это происходило несколько веков назад. Также пройдет мастер-класс, на котором гости самостоятельно смогут «сделать» новое кимоно в технике оригами, ведь Новый год в Японии принято встречать обязательно в новом наряде.

Гостей угостят ароматным чаем, проведут приятную беседу и активности в восточном стиле. Начало мероприятия в 16:00.