Общество

Псковский детский фонд приступил к реализации проекта «Добрые руки»

Псковское областное отделение Российского детского фонда стало победителем грантового конкурса по предоставлению субсидии СО НКО Псковской области. Поддержку получил проект «Добрые руки», главная цель которого – создание комфортных условий получения благотворительной помощи малообеспеченными семьями с детьми и семьями, воспитывающими детей-инвалидов и с ОВЗ, проживающих на территории города Пскова и Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде.

В сентябре 2024 года вещевой склад Детского фонда переехал по новому адресу: Псков, улица Инженерная, дом 68. Новое помещение дало возможность пересмотреть процесс оказания помощи нуждающимся семьям с детьми. Так родилась идея проекта «Добрые руки».

Проект будет реализован в течение 2025 года и позволит Детскому фонду сделать процесс приёма и выдачи вещевой помощи для целевой аудитории ещё комфортнее. Мероприятия проекта предполагают:

Оборудование зоны выдачи вещевой помощи, где семья будет наедине с волонтёром подбирать необходимые вещи для детей.

Создание мобильной зоны для проведения мероприятий для семей с детьми.

Установку в городе специальных контейнеров для приёма вещевой помощи от населения. После их установки будет необязательно ехать в Детский Фонд для передачи детских и подростковых вещей.

Проведение Дней открытых дверей. На мероприятия сотрудники Фонда пригласят спикеров, интересных целевой аудитории проекта, а также познакомят жителей города с благотворительными программами и акциями Детского фонда.

Организацию семинаров и лекций для родителей от специалистов по семейным вопросам: семейные психологи, арт-терапевты, семейные юристы, социальные педагоги, педагоги-психологи.

Проведение Дней поддержки. Это новый формат благотворительных мероприятий, направленных на заботу о представителях целевой аудитории проекта. Их цель – дать участникам возможность почувствовать поддержку, переключиться на что-то приятное и получить положительные эмоции. Заранее подбирается вещевая помощь (нарядные вещи), отпаривается и развешивается, как в магазине. Все участники могут выбрать понравившиеся вещи для себя и своих близких. В мероприятии принимают участие визажисты, стилисты, парикмахеры и фотографы. Они – важная составляющая мероприятий, которая создаёт ощущение праздника.

Сейчас сотрудники Фонда занимаются закупкой необходимого оборудования для складского помещения. Активный этап реализации проекта с множеством мероприятий начнётся с марта 2025 года.