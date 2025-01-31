Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане завтрак
Банная церемония «Русские напевы»
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 01.02.2025 09:170 Более 40 мер поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 01.02.2025 09:000 Японский Новый год пройдет в псковском музее 31.01.2025 22:000 Как поцелуи влияют на человеческий организм, рассказал врач 31.01.2025 21:400 Псковский детский фонд приступил к реализации проекта «Добрые руки» 31.01.2025 21:200 Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
 
 
 
Самое популярное 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 28.01.2025 14:070 Интерактив: Мясник в псковской стоматологии 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 25.01.2025 14:030 Интерактив: Неубранная почта на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 40 мер поддержки будут проиндексированы с 1 февраля

01.02.2025 09:17|ПсковКомментариев: 0

Более 40 финансовых мер социальной поддержки будут проиндексированы в России на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, свидетельствует постановление правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году».

Согласно документу, коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля составит 1,095. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в специальной военной операции, а также пострадавшим от радиации и гражданам с инвалидностью. По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ежемесячно эти выплаты получает 15,5 миллионов человек.

В число индексируемых выплат также войдет единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Оно вырастет до 26,9 тысячи рублей. Ранее предполагалось, что его размер будет на уровне 24 604 рублей. Такая выплата положена на каждого ребенка. Увеличится и единовременное пособие по беременности и родам, пишет РИА Новости. Кроме того, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей после индексации составит 68,9 тысячи рублей, а минимальное - 10,1 тысячи рублей.

Максимальный размер пособия по безработице с учетом февральской индексации составит 15 044 рубля, минимальный - 1 764 рубля. А спустя три месяца получения выплаты по правилам её наибольшая сумма уменьшится до 5 880 рублей.

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. Ранее индексация социальных выплат с 1 февраля была установлена на уровень прогнозной инфляции в 7,3%.

Теги: #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 107 человек
01.02.2025, 10:000 Россиянам рассказали, как платить за отопление с 1 марта 01.02.2025, 09:420 Жительницу Пыталовского района заключили под стражу за удар ножом в спину своего знакомого 01.02.2025, 09:170 Более 40 мер поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 01.02.2025, 09:000 Японский Новый год пройдет в псковском музее
31.01.2025, 22:000 Как поцелуи влияют на человеческий организм, рассказал врач 31.01.2025, 21:400 Псковский детский фонд приступил к реализации проекта «Добрые руки» 31.01.2025, 21:200 Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь 31.01.2025, 21:000 Проект реставрации здания бывшей Духовной семинарии в Пскове согласовали в Минкульте
31.01.2025, 20:410 Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове 31.01.2025, 20:200 В РФ могут ввести единую маркировку сообщений с материалами иноагентов 31.01.2025, 20:000 Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО 31.01.2025, 19:410 «Псков-Полимер» продолжает работу по диспансеризации сотрудников
31.01.2025, 19:170 Среднемесячная температура воздуха в феврале в Псковской области ожидается ниже нормы 31.01.2025, 18:500 Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi 31.01.2025, 18:251 12 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2025 году 31.01.2025, 18:031 Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы
31.01.2025, 17:530 «Семейные ценности»: Как справиться с детской ревностью? ВИДЕО 31.01.2025, 17:530 Псковским школьникам продемонстрировали фильм «Город-герой Ленинград» 31.01.2025, 17:510 Не нужно делать из старшего ребенка няньку — психолог Диана Грибанова 31.01.2025, 17:410 В псковском исправительном центре №1 обсудили сотрудничество с «Другим форматом»
31.01.2025, 17:330 «Прессинг»: Ложная скромность СМИ, стоп-слова и темы-табу, почва для спекуляций. ВИДЕО 31.01.2025, 17:240 На капремонт отделения псковской поликлиники готовы выделить 7 млн рублей 31.01.2025, 17:200 Хозяина напавшей на маленького псковича собаки обвиняют в неоказании помощи ребенку  31.01.2025, 17:140 Тяжелобольным детям и взрослым в Псковской области напомнили о работе «горячей линии»
31.01.2025, 17:120 «Хронику пикирующего бомбардировщика» посмотрели в клубе любителей кино в Пскове 31.01.2025, 17:070 Инвесторам предлагают открыть гостиницу в бывших «Иркутских казармах» в Пскове 31.01.2025, 16:590 Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы 31.01.2025, 16:560 Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области
31.01.2025, 16:540 От пенсионеров к детям: как мошенники обманывают маленьких псковичей 31.01.2025, 16:520 Детей псковских росгвардейцев наградят за участие в конкурсе рисунков 31.01.2025, 16:490 Игорь Дитрих: Из псковского колледжа вышли тысячи медицинских работников 31.01.2025, 16:390 Более 700 тысяч рублей перевел «энергетикам» доверчивый пскович
31.01.2025, 16:370 Как получить налоговый вычет за 2024 год, объяснили псковичам 31.01.2025, 16:310 Определены дата и место проведения псковского Сретенского бала 31.01.2025, 16:260 Налипание мокрого снега на провода прогнозируют в Псковской области 1 февраля 31.01.2025, 16:230 Порядка 40 млн рублей получили псковичи в Сбере на образование в 2024 году
31.01.2025, 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 января 31.01.2025, 16:060 Кредитные привычки поколений: повышенная ответственность бэби-бумеров и минимальная просрочка у зумеров 31.01.2025, 15:550 Псковский медицинский колледж отметил 95-летие 31.01.2025, 15:440 ГД может ввести ограничение на доступ к книгам иноагентов в библиотеках
31.01.2025, 15:340 Пропавшую в Пскове пенсионерку с длинными волосами нашли живой 31.01.2025, 15:220 В России массово установят отечественные базовые станции LTE в деревнях 31.01.2025, 15:100 Самовольно установленный металлический гараж демонтировали в Пскове 31.01.2025, 14:580 Температурные рекорды побиты в Пскове и Великих Луках
31.01.2025, 14:510 В Псковской области 80% новых клиентов «Ростелекома» выбирают услуги в рамках конвергентного пакета 31.01.2025, 14:480 Столкновение двух машин произошло в Пскове на Рижском проспекте у дома №93. ВИДЕО 31.01.2025, 14:430 Пскович получил 200 часов обязательных работ за покупку наркотиков 31.01.2025, 14:410 Как выбрать подходящий сервис для постановки и контроля задач, рассказал эксперт
31.01.2025, 14:370 Вопросы организации обучения основам оказания первой помощи обсудили в Пскове 31.01.2025, 14:350 «Росгосстрах»: В 2024 году сумма выплат за поврежденное жилье и имущество увеличились на 18,7% 31.01.2025, 14:310 Аудиоэкскурсия о псковском вокзале стала доступна для пассажиров 31.01.2025, 14:280 Выставка «Вышивка и традиция» откроется в псковском Доме ремесел
31.01.2025, 14:250 Псковичи более чем в четыре раза чаще проводили онлайн-совещания и вебинары в 2024 году — аналитики  31.01.2025, 14:230 Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в феврале 31.01.2025, 14:090 Пешехода сбил водитель автомобиля Mazda в Великих Луках 31.01.2025, 14:080 Норматив по парковкам в новых микрорайонах Пскова планируется увеличить — Дмитрий Барабанов
31.01.2025, 14:010 Выпускников колледжей без опыта принимают на работу в 7 из 10 компаний Пскова – опрос 31.01.2025, 13:590 День российской науки отметят 8 февраля в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 31.01.2025, 13:570 В Подмосковье задержали троих посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета» 31.01.2025, 13:490 Доработать напильником
31.01.2025, 13:380 «Михайловское» разворачивает выставку детских иллюстраций к пушкинским строкам 31.01.2025, 13:360 Мошенники от имени поликлиники приглашают псковичей на диспансеризацию 31.01.2025, 13:320 Кот на счастье, медведи и сердца: необычные скульптуры Великих Лук 31.01.2025, 13:310 Начальник «Псковского кремля» Роман Коваль: Проект «Разговоры о важных» формирует гордость за Отечество
31.01.2025, 13:300 Роль общественников в вопросе сохранения памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Пскове  31.01.2025, 13:150 В Палкино женщина предстанет перед судом за захоронение новорожденного заживо 31.01.2025, 13:070 Обзор крипторынка: новый «Черный лебедь», заседание ФРС и криптовалюта от Лукашенко 31.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как справиться с детской ревностью?
31.01.2025, 13:010 «Как только дороги подсохнут, в дело пойдут пылесосы»: Псков очищают от грунта 31.01.2025, 12:550 «Гельдт» и «Акваполис» в Пскове получили награду за украшение к Новому году 31.01.2025, 12:400 «Палкинские ряды» получили территорию в центре Пскова для строительства фермерского рынка 31.01.2025, 12:290 Сериал о героизме челюскинцев смогут увидеть псковичи весной на Wink
31.01.2025, 12:250 Мужчину в Себеже оштрафовали за нарушение требований по защите гостайны 31.01.2025, 12:200 Псковичей приглашают на «Шоу гигантских мыльных пузырей» 31.01.2025, 12:190 Активных лидеров СНТ наградили в правительстве Псковской области 31.01.2025, 12:140 В Пскове начал работу первый центр пробации
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru