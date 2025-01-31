Общество

Поведение осужденных из Псковской области рассмотрели на межведомственной комиссии

В городе Пскове состоялось выездное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на которой рассмотрены личности осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера управления исполнения наказания УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Все 9 человек, представленных на комиссию, испытывают определенные жизненные трудности, такие как отсутствие работы, утрата документов, зависимость от пагубных привычек и так далее.

Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди полученных лиц и повышение эффективности их исправления. Комиссия обсудила вопросы взаимодействия между различными органами и службами, задействованными в процессе исправления (служба участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД, центр занятости населения, миграционная служба УМВД, УИИ УФСИН), а также меры, которые могут способствовать их успешной ресоциализации и возвращению к законопослушной жизни.

В рамках заседания заслушаны доклады всех участников, обсуждены проблемные вопросы и возможные пути их решения. По итогам приняты решения, направленные на повышение эффективности работы с осужденными, намечены конкретные шаги по улучшению межведомственного взаимодействия. Всем рассмотренным на комиссии даны рекомендации и предложено содействие в их реализации. Работа в данном направлении будет продолжена.