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Общество

День работника лифтового хозяйства в России празднуют 1 февраля

01.02.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

1 февраля в России отмечают неофициальный профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощённом варианте – День лифтовика.

Выбор даты имеет под собой определённые исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно эта дата и была выбрана работниками лифтового хозяйства в качестве профессионального праздника ещё в советскую эпоху.

Помимо 1 февраля лифтовики могли отмечать свой праздник в дни, являвшиеся профессиональными праздниками работников смежных сфер, таких как строительство, жилищно-коммунальная сфера и др.

Постановление Совета Министров СССР от 1 февраля 1949 года положило начало оформлению лифтового хозяйства в отдельную сферу. В условиях, когда страна восстанавливала разрушенные во время Великой Отечественной войны города, модернизировала и развивала жилищный фонд, наращивая темпы строительства жилых домов, в том числе многоэтажных, вопрос оснащения этих объектов лифтами становился всё более актуальным, пишет calend.ru.

Действительно, сегодня трудно себе представить современный многоэтажный городской дом без такого атрибута, как лифт. Причём современные дома оснащаются не только пассажирскими, но и специальными грузовыми лифтами, упрощающими жизнь и быт человека. Подъём вручную крупногабаритной мебели даже на 10-й этаж и тем более в пассажирском лифте – уже сомнительное удовольствие, а сегодня всё чаще строятся и более высотные дома. Если грузовой лифт предназначен преимущественно для конкретных задач, выполнение которых требуется время от времени, то отсутствие в многоэтажном доме обычного пассажирского лифта создаёт немало неудобств и проблем его жильцам, среди которых есть семьи с маленькими детьми, требующими прогулок на коляске, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и т.д.

Таким образом, сегодня лифт играет в повседневной жизни людей огромную роль, о чём мы вспоминаем, правда, чаще всего, столкнувшись с тем, что лифт сломан.

Работники лифтового хозяйства, отмечающие свой профессиональный праздник 1 февраля, – это специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика.

В 2011 году представители многочисленных объединений, связанных со сферой производства и обслуживания лифтов выступили с инициативой учреждения Дня работника лифтового хозяйства и предложили отмечать его ежегодно 1 февраля. Инициатива была поддержана многими общественными организациями, представителями бизнеса и даже отдельных партий и фракций Государственной Думы и Правительства РФ.

Развитие социально значимой лифтовой отрасли в России можно проследить на проходивших в 2003, 2005, 2007 и 2013 годах выставках «Лифт Экспо Россия». Начиная с 2015 года, она имеет международный статус и называется Международная выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week».

Для многих будет являться открытием тот факт, что к лифтовой сфере помимо пассажирских и грузовых лифтов имеют прямое отношение эскалаторы и траволаторы, которые используются в торговых центрах, метро, аэропортах, а также другие подъёмные механизмы. Ведь по своему определению лифт – это механизм для перемещения грузов, расположенных на специальной платформе в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.

Развитие лифтовой отрасли и лифтового хозяйства, эффективность внедрения новых образцов и технологий в повседневную жизнь, темпы и качественный уровень модернизации лифтового хозяйства, эффективность труда работников этой отрасли должны способствовать поддержанию и повышению уровня безопасности и жизненного комфорта современного человека, свою роль в который вносит такой, на первый взгляд, нехитрый механизм, как лифт, ставший неотъемлемой частью нашей жизни.

Теги: #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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