Общество

Группы псковских детей будут отправлять на экскурсии в центральный парк ВС РФ «Патриот»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своей семьё посетил центральный парк ВС РФ «Патриот». Он пообщался с директором парка Игорем Барсковым и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«С Игорем Александровичем договорились о сотрудничестве. Будем отправлять сюда группы псковских детишек, чтобы они могли познакомиться с комплексом. Уже дал поручение проработать соответствующие механизмы реализации», - рассказал губернатор.

Сам парк произвёл впечатление на губернатора Псковской области, которому удалось, в рамках экскурсии, увидеть большую часть площадок. В том числе, он осмотрели танк, найденный на территории Псковской области.

«Коротко описать комплекс сложно – он очень большой, с самыми разными локациями и возможностями. Поэтому просто ещё раз настоятельно рекомендую обязательно запланировать туда поездку – незабываемые впечатления и эмоции гарантированы всей семье», - отметил Михаил Ведерников.