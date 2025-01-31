Общество

В Пскове и Великих Луках специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели приёмы граждан

Специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели консультации по разным вопросам для жителей города Пскова и Великих Лук. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ страница ВКонтакте

В Пскове на приеме побывали четыре человека, двое из них с новыми обращениями – по поводу жилищного вопроса и ошибочного перевода денег по номеру телефона.тВ Великих Луках на приеме были восемь человек.

Специалисты помогли понять порядок начислений и права по вопросу оплаты за газ, разъяснили условия кредитного договора, направили заявление по социальным гарантиям беженцам в административные органы, объяснили порядок расчета пенсионных баллов, начали работу по вопросу препятствования пользованию жильём, разъяснили порядок наследования недвижимого имущества.

Приемы граждан в юрцентре «Земляки» проходят каждую неделю: