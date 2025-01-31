Общество

191,5 гектаров просек ЛЭП планируется расчистить в Новоржевском муниципальном округе

Для повышения надежности электроснабжения в Новоржевском муниципальном округе в 2025 году планируется расчистить 191,5 гектара просек ЛЭП. На подстанции «Новоржев» запланирован ремонт трансформаторов и высоковольтных выключателей. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём Telegram-канале.

Фото: Любовь Трифонова/ Telegram-канал

Помимо этого, она рассказала, что в 2026 году будут реализованы мероприятия региональной программы модернизации электросетевого комплекса на ЛЭП, в рамках которых планируется заменить 27,6 километров провода на территории округа.