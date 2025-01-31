Общество

Пять человек погибли в Псковской области из-за пожаров за первый месяц 2025 года

Пожары на территории Псковской области привели к гибели пяти человек разных возрастных групп и социальных категорий за первый месяц 2025 года. Сотрудники МЧС для предотвращения происшествий ежедневно продолжают проводить инструктирование жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

Главное управление МЧС России по Псковской области продолжает работу в населенных пунктах региона, направленная на информирование граждан о складывающейся обстановке с пожарами, а также на инструктирование населения о важности соблюдения правил пожарной безопасности с вручением иллюстрированных агитационных материалов, рассмотрением основных причин и условий возникновения пожаров.

Фото: МЧС России по Псковской области/ Telegram-канал

На территории Палкинского района граждане проинструктированы под подпись об основных требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний отопительный сезон, а также о правильных действиях при возникновении пожара.