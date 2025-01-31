Общество

Школа в Усвятах празднует 180-летие

Усвятской средней общеобразовательной школе в 2025 году исполняется 180 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Усвятского муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Усвятского муниципального округа / «ВКонтакте»

Усвятская средняя школа была основана в 1845 году как мужское народное училище в Усвятской волости Велижского уезда Витебской губернии. С тех пор ежегодно в первую субботу февраля школа организует встречу выпускников.

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого юбилею школы, глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров обратился к присутствующим с поздравительной речью. Он вручил директору школы Ольге Хяниной сертификат на использование средств, которые будут направлены на нужды образовательного учреждения.

Глава округа выразил благодарность организаторам вечера встречи выпускников, учащимся школы и сотрудникам районного центра культуры за проведение мероприятия.