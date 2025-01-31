Мишустин потребовал учитывать обратную связь при развитии образования

На встрече, в частности, обсуждалось строительство сети университетских кампусов мирового уровня, пишет ТАСС.

«Уровень образования, качество образования должны всегда измеряться обратной связью. Нам необходимо точно понимать, что мы создаем такие кампусы на базе лучших, ведущих вузов, университетов, инженерных школ, а также среднего образования, учреждений профессионалитета, школ, которые рядом находятся. Здесь нужен комплексный подход, чтобы наши ребята получили блестящее образование и были востребованы предприятиями», - подчеркнул глава кабмина, выслушав доклад профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.