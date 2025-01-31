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Общество

Мишустин потребовал учитывать обратную связь при развитии образования

03.02.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

Российские власти при развитии образовательной среды должны учитывать мнение людей, а также применять комплексный подход, чтобы обеспечить предприятия нужными им кадрами. Такую задачу обозначил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

На встрече, в частности, обсуждалось строительство сети университетских кампусов мирового уровня, пишет ТАСС

«Уровень образования, качество образования должны всегда измеряться обратной связью. Нам необходимо точно понимать, что мы создаем такие кампусы на базе лучших, ведущих вузов, университетов, инженерных школ, а также среднего образования, учреждений профессионалитета, школ, которые рядом находятся. Здесь нужен комплексный подход, чтобы наши ребята получили блестящее образование и были востребованы предприятиями», - подчеркнул глава кабмина, выслушав доклад профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Мишустин указал, что это очень большая, сложная работа. «Без сомнения, инфраструктурные вложения, которые делает государство, региональные власти, бизнес, будут создавать комфортную среду, чтобы ребята могли с удовольствием учиться, заниматься наукой, спортом, отдыхать», - отметил премьер. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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