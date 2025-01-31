Общество

Сергей Вострецов: Мы должны поддерживать матерей-героинь

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают законопроект о выплатах матерям-героиням, сообщил в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

В России подготовили законопроект, который вводит в 2025 году ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Данный проект федерального закона уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и призван улучшить социальные гарантии для матерей, воспитывающих нескольких детей.

Согласно документу, в прошлом году размер ежемесячной денежной выплаты составлял 66,1 тысячи рублей. В 2025 году планируется увеличить эту сумму до 72,4 тысячи рублей, а в последующие годы — до 75,6 тысячи рублей в 2026 году и 78,6 тысячи рублей в 2027 году. Также выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля, что позволит учитывать уровень инфляции и повышать реальную покупательную способность получателей.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, эта выплата будет назначаться беззаявительно, на основании данных о присвоении звания «Мать-героиня». Женщины, которым звание было присвоено до вступления в силу федерального закона, смогут получить выплату с 1 января 2025 года. Это позволит обеспечить поддержку тем матерям, которые уже внесли весомый вклад в воспитание детей и заслужили признание.

Кроме того, у получателей выплаты, так же как и в случае с выплатой «Героям труда», будет возможность заменить денежную выплату набором социальных услуг. Это может включать бесплатное предоставление лекарств, освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте и ряд других мер поддержки.

«Введение ежемесячной выплаты для матерей-героинь — это шаг в правильном направлении. Мы должны поддерживать женщин, которые не только дарят жизнь, но и воспитывают новое поколение. Это не только социальная мера, но и признание их труда и усилий. Мы должны обеспечить им необходимые гарантии для достойной жизни и возможности для полноценного воспитания детей», - прокомментировал законопроект председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Таким образом, законопроект Министерства труда о введении ежемесячных выплат для матерей-героинь представляет собой значимый шаг в направлении совершенствования социальной политики в Российской Федерации и повышения статуса матерей в обществе. Поддержка женщин, занимающихся воспитанием детей, должна стать приоритетом для государства, что позволит создать условия для обеспечения достойной жизни матерей и благополучия их семей, заключил глава СОЦПРОФ.