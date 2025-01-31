Общество

Помогут ли дискотеки повысить рождаемость в России, ответил эксперт

Несколько дней подряд вся российская общественность обсуждает думскую инициативу о возвращении дискотек в школы. По мнению парламентариев, это поможет улучшить рождаемость. Общественник Виталий Крупин на это замечает, что повышение демографии - это целый комплекс мероприятий, который нуждается в комплексном подходе и решении многих социально-экономических проблем.

По мнению автора идеи - директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Натальи Агре - нынешнее молодое поколение не желает создавать семью по причине отсутствия условий для этого: романтика себя не просто изжила, а ее негде проявлять. Чтобы исправить ситуацию, чиновница предложила проводить «неформальные мероприятия».

Агре убеждена, что в России нужно создавать места, куда юноша сможет пригласить свою избранницу на свидание. А школьные дискотеки как раз смогут стать таким местом и плавно увеличить российскую демографию. Депутат подчеркнула, что у подрастающего поколения сегодня большая учебная нагрузка. У школьников попросту нет времени на общение вне стен образовательных организаций. А потому у детей не привита любовь к созданию семьи.

Общественник Виталий Крупин, комментируя инициативу, отметил, что современные дети имеют другие приоритеты, нежели дети СССР, пишет RuNews24.ru.