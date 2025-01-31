Общество

Нарушения при транспортировке оборудования для виноделия обошлись псковской компании почти в 900 тысяч рублей

Судебные приставы Псковской области взыскали 862 тысячи рублей с псковской логистической компании за нарушение договора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по региону.

Как сообщили в ведомстве, между двумя компаниями был заключен договор на поставку оборудования для виноделия. Логистическая компания допустила серьезные нарушения при транспортировке в Ростовскую область. Заказчик не только понес убытки, но и столкнулся с задержками в запуске производственного процесса, в связи с чем был вынужден обратиться в суд.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал взыскать с ООО «Псковская транспортно-логистическая группа» в пользу юрлица задолженность, а также судебные расходы.

Общая сумма, подлежащая к взысканию, составила 862 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель в рамках возбужденного исполнительного производства вынес компании-должнику запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и арестовал расчетные счета.

Денежные средства, находящиеся на них, были взысканы принудительно.