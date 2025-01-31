Общество

Псковичи могут принять участие в международной премии «Эксперт года»

Представители бизнеса и общественных организаций региона могут принять участие в международной премии «Эксперт года — 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Международная ежегодная премия уже стала традиционной открытой площадкой для признания экспертов в самых актуальных сферах деловой и общественной жизни России. Она подчеркивает важность работы делового сообщества как в регионах, так и в масштабе страны и мира, рассказали в комитете.

Премия включает 20 номинаций, охватывающих все сферы жизни каждого региона: промышленность, медиа, искусственный интеллект, экономика, туризм и другие.

До 31 марта 2025 года оргкомитет принимает заявки от участников. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на сайте.

В сентябре 2025 года будет сформирован шорт-лист, который представят членам экспертного совета. Совет из представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, а также властных структур определит победителей в каждой из номинаций.

Торжественная церемония награждения лауреатов XIV международной премии «Эксперт года — 2025» состоится 30 октября 2025 года в Москве в Вэб.Центре при поддержке Эрмитажа, Всемирного клуба петербуржцев, а также «Эксперта», ТВ-Брикс и других российских и международных деловых изданий.

Более подробная информация доступна на сайте. Полный список номинаций премии представлен по адресу.