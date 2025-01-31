Общество

За год поступило восемь обращений по поводу действий и решений полиции — Дмитрий Шахов

В УМВД России по Псковской области состоялась расширенная коллегия, на которой подвели итоги работы органов внутренних дел региона в 2024 году. К заседанию присоединился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил омбудсмен Псковской Ленте Новостей, за прошлый год псковичи восемь раз обращались к нему по поводу правомерности действий и решений органов полиции.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В коллегии приняли участие руководители органов исполнительной власти Псковской области, судебных, правоохранительных и надзорных органов, члены коллегии управления, начальники управлений, центров, отделов (отделений) УМВД России по Псковской области, территориальных органов МВД России на районном уровне, а также Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2024 год выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина. Как отмечено в докладе, за прошедший период общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. Как показывает анализ, обстановка с преступлениями против личности характеризуется снижением зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. В структуре имущественных преступлений снизилось общее количество зарегистрированных краж, количество фактов совершенных угонов, грабежей и разбойных нападений. В абсолютном значении количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 42,1%. Причем более половины зарегистрированных за 2024 год противоправных деяний в сфере ИТТ приходится на кражи и мошенничества. Общая раскрываемость наркопреступлений возросла и составила 78,8%, что выше средних показателей по России и СЗФО. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. На дорогах области наблюдается рост трех основных показателей аварийности: количества дорожно-транспортных происшествий, а также погибших и раненых в ДТП людей.

Затем состоялась торжественная церемония вручения сотрудникам государственных и ведомственных наград.

По данным уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, в 2024 году к нему поступило 8 обращений граждан, в которых они ставили вопросы о правомерности действий и решений органов полиции. Так, ряд граждан ставили перед государственным правозащитником вопросы нарушения их прав как потерпевших, волокиты с рассмотрением заявлений и проведения процессуальных проверок, отказа в предоставлении информации по отказным делам. В своих заявлениях жители Псковской области просили проверить уполномоченного по правам человека правомерность проведения обыска и отказа в возбуждении уголовного дела и бездействие полиции о хищении рыбных ресурсов (карася). По всем обращениям проводились проверки и при наличии оснований инициированы обращения в органы прокуратуры для отмены незаконных решений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

В целом, по мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, УМВД России по Псковской области в последние годы добилась определённой стабильности с криминогенным состоянием в регионе. Так, при проведении массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка не допускалось, почти на 5% снизилось число заявлений в органы полиции о нарушениях закона, отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Тем не менее снижаются показатели раскрываемости преступлений, которые хотя и выше, чем в СЗФО, но ниже общероссийских.