Общество

Первые игры муниципального этапа Лиги дебатов «Истина» прошли в Пскове

Официальное открытие пятого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» состоялось в областной научной библиотеке в Пскове. В первых играх муниципального этапа приняли участие учащиеся пяти городских школ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Идея создания Лиги дебатов «Истина» родилась в Молодёжном парламенте. За время существования проекта количество участников увеличилось в 4 раза – с 40 до 165 команд. В этом году впервые в дебатах принимают участие старшеклассники из всех 24 районов и двух городских округов. Как рассказала координатор проекта, экс-председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова, из-за возросшего количества участников старт Лиги дебатов был дан на месяц раньше, чем в предыдущие годы.

«Безусловно, с организационной точки зрения это определённое испытание для Молодёжного парламента и суперответственность. Все члены Молодёжного парламента задействованы в подготовке и проведении игр. Если честно, я даже представить себе не могла, какого масштаба достигнет наш проект, но с самого начала было видно, что у детей есть потребность говорить и быть услышанными», - поделилась Юлия Лысова.

Мнение взрослых подтвердил участник команды погранично-таможенно-правового лицея Мирослав Бахталовский: «В прошлом году я приходил на игры как зритель, а теперь сам буду участвовать в дебатах. В наше время очень важно отстаивать собственную позицию и уметь это делать аргументировано. Самый большой запрос на это у молодёжи».

Темы для дебатов члены Молодёжного парламента разрабатывали с учётом интересов детей. Школьникам 8-9 классов предложено поразмышлять на темы, связанные с воздействием социальных сетей на подростков, искоренением буллинга в школе, возможностью выставлять оценки своим педагогам, необходимостью введения в школьную программу экзамена по правилам дорожного движения и допустимостью изучения классической литературы по фильмам. Для команд 10-11 классов темы для поиска аргументов как «за», так и «против» сформулированы следующим образом: «Деньги – главный мотиватор молодёжи», «Искусственный интеллект должен стать частью школьной программы», «Продажу фаст-фуда нужно ограничить возрастом 18+», «Кредит – лучший способ начать свое дело» и «Ложь во благо допустима».

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова рассказала, что первоначально предложенный список идей был очень длинным, но остались только те темы, которые прошли проверку вопросом, «действительно ли, это интересно молодёжи». «Конечно, темы для дебатов мы берём не просто "с потолка", а из общения со школьниками. В прошлом году, когда я проводила дебаты и были какие-то паузы в игре – например, жюри подсчитывало результаты – я спрашивала, какие темы интересны ребятам, и записывала, у меня даже отдельная заметка есть», - поделилась член Молодёжного парламента.

Правила дебатов и критерии судейства, несмотря на увеличившееся число команд, остались неизменными.

Представитель команды экспертов – заместитель председателя областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян пожелал школьникам интересных игр. «Для чего организуются эти дебаты? Для того, чтобы мы ещё раз услышали друг друга. Очень важно, что на площадке дебатов соберутся ребята всех районов области. Помните, что каждый из вас – личность, каждый имеет своё мнение, но при этом ведите себя корректно и уважайте оппонентов», - напутствовал участников команд вице-спикер.

Координатор федерального проекта «Навигаторы детства», в прошлом член Молодёжного парламента Юлия Колбасова, приветствуя старшеклассников, попросила не забывать, что, несмотря на дух состязательности, в дебатах нет проигравших. Заместитель директора центра предпринимательства «Мой бизнес» Наталья Папишина посоветовала ребятам не волноваться и даже возможные неудачи расценивать как полезный жизненный опыт, в том числе, для ведения переговоров и работой с возражениями.

Игры муниципального этапа продлятся до конца марта. Команды, показавшие наилучшие результаты в своих муниципалитетах, выйдут в региональный этап. Обладатели Кубка Лиги дебатов «Истина» в своих возрастных категориях определятся в финале, проведение которого запланировано на последнюю декаду апреля.