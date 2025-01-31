Общество

Поездку в Москву организуют для воспитанников Печорского дома-интерната

День знакомства с Москвой ожидает детей из Печорского дома-интерната. В программу включено посещение столичного океанариума, некоторых павильонов ВДНХ, сердца столицы – Красной площади, а также колеса обозрения «Солнце Москвы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Дети и сопровождающие их педагоги прибудут в Москву на поезде, будут передвигаться по городу на автобусе. Кроме того, запланировано посещение разных кафе, где дети смогут позавтракать, пообедать и поужинать.

Помощь в организации поездки детей в столицу оказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», координатор партийного проекта «Выбирай своё» Александр Козловский. Экскурсия пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей и Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Напомним, для "Единой России" вопросы, которые касаются поддержки семьи, женщин и детей, а также детей-сирот являются приоритетными в народной программе партии, куда включена разработка программы адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, разработка механизмов их дальнейшего сопровождения и поддержки, социальной интеграции», - отметили в отделении партии.