Общество

Руководителям псковских НКО напомнили о сроках представления ежегодной отчетности

Управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области напоминает руководителям некоммерческих организаций о том, что 15 апреля 2025 года истекает срок представления ежегодной отчетности о деятельности за предыдущий год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, некоммерческие организации всех организационно-правовых форм обязаны в электронном виде в личном кабинете некоммерческой организации, находящимся на Портале некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации, разместить отчеты о своей деятельности за 2024 год по формам, утвержденным приказом Минюста России № 185 «О формах и сроках представления в министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций», не позднее 15 апреля 2025 года.

Указанные формы отчетов содержат информацию за отчетный период (2024 год) о деятельности некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.

Управление информирует о том, что на официальном сайте в разделе «Деятельность» в подразделе «Отчетность некоммерческих организаций» размещены рекомендации по работе с Порталом некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации при размещении ежегодных отчетов о деятельности некоммерческих организаций.