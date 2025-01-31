Общество

Путин подписал указ о представительстве РФ в органах управления ДОСААФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым будет осуществлено представительство РФ в органах управления Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

«В целях консолидации усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развитие военно-патриотического воспитания, формирование патриотизма и повышение престижа военной службы постановляю: считать целесообразным осуществление представительства РФ в органах управления Общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России», - говорится в документе, размещенном на интернет-портале нормативно-правовых актов.

В указе уточняется, что координацию деятельности ДОСААФ от имени РФ будет осуществлять Минобороны.