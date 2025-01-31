Общество

Детский игровой комплекс установят в псковской деревне Череха

В деревне Череха Псковского района будет установлен детский игровой комплекс, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В 2024 году администрация Псковского района приняла участие в областном конкурсе, который проведен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С помощью конкурса были отобраны заявки, направленные на благоустройство общественных пространств в сельской местности, и в целом - улучшение качества жизни и комфорта жителей села.

Одобрение получил проект для жителей Ядровской волости под названием «Благоустройство общественной территории (устройство детской игровой площадки в деревне Черёха на берегу реки Черёха)».

«Проектом предусмотрена установка разнообразного игрового оборудования, способствующего физическому развитию детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности – площадка будет оборудована резиновым покрытием, которое минимизирует риск травм. Проведен аукцион по выбору подрядной организации. Контракт с подрядчиком находится на финальной стадии подписания. В скором времени начнутся подготовительные работы на местности, затем – установка конструкций площадки. Общая стоимость проекта составляет без малого 1,5 млн рублей.Согласно утвержденному графику, все работы по установке игрового комплекса планируется завершить до 31 мая текущего года. Чтобы к сезону летнего отдыха в Черёхе было место для активного времяпрепровождения детей», - рассказала Наталья Федорова.