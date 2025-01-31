Общество

Нового замглавы администрации Псковского района представили депутатам

Нового заместителя главы администрации района Дениса Позднякова представили депутатам Псковского районного Собрания на сессии 4 февраля, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава района отметила, что Денис Поздняков будет курировать ключевые для жизнеобеспечения района сферы: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ).

Напомним, ранее первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко покинул свой пост.