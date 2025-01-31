Общество

«Кузница»: Модернизация образования — строительство, ремонты, оснащение. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 февраля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили про образование. С точки зрения улучшения инфраструктуры. Деньги на эти цели государство выделяет, и не малые. Так, в прошлом году – 600 млн, а в текущем – почти миллиард. Это и строительство, и капитальный ремонт, и дооснащение. Однако, нельзя сказать, что все проходит гладко: в минувшем году к 1 сентября оказались не готовыми 3 школы из 6 заявленных. Были проблемы и в позапрошлом году. Власти заявляют, что виной всему подрядчики.

Так ли это? Как обстоят дела со строительством школ? В Пскове стройка школ на Юности и на Киселева уже начинает напоминать знаменитый сериал «Санта-Барбара» с полным ощущением, что он не завершится никогда. Что происходит на этих и других объектах? Что значит «более грамотный подбор подрядчиков» при наличии 44-го федерального закона «О закупках»? Об этом Любовь Кузнецова поговорила с председателем комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.