Общество

«Знаешь? Научи!»: псковские школьники могут попробовать себя в роли молодых ученых

Псковские школьники могут принять участие в четвертом сезоне конкурса «Знаешь? Научи!». Конкурс позволяет ребятам заявить о себе как о будущих молодых ученых, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы. Впервые участие в конкурсе примут школьники из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в конкурсе дает возможность талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет не только получить новый опыт и знакомства с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. Четвертый сезон научно-популярного конкурса видео «Знаешь? Научи!» продлится до 15 мая 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.

За три сезона в конкурсе приняли участие более 15 тысяч школьников, на различных информационных ресурсах было опубликовано порядка 75 тысяч материалов о проекте. В связи с растущей популярностью конкурса и интереса со стороны детской аудитории принято решение о его продлении на четвертый сезон. Первый этап конкурса — прием работ — стартовал 20 декабря 2024 года.

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях от таких партнеров, как Госкорпорация «Росатом», ПАО «СИБУР-Холдинг», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ООО «ПСК Фарма». Номинации взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам. Дополнительные номинации, в которых выберут лучшую школу и наставника, по-прежнему будут доступны для участия. Их партнерами выступают издательство «Наука» и информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум».

В этом году конкурс расширяет свою географию и становится международным: в номинации «Электродвижение», которая пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», впервые смогут принять участие школьники из Беларуси. Традиционно конкурс «Знаешь? Научи!» собирает талантливых ребят со всех регионов России, но участие Беларуси только подчеркивает важность сотрудничества и обмена опытом между странами. Благодаря номинации от Госкорпорации «Росатом» конкурс станет более разнообразным и интересным, а школьники смогут сравнить подходы к изучению научных явлений, отметили в правительстве.

В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит жюри конкурса. В его состав входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Торжественная церемония награждения победителей состоится в 2025 году. Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнеров конкурса, среди них: электросамокаты, техника для учебы, экскурсии на уникальные технологические предприятия и эксклюзивная научная литература. Также к участию в церемонии будут приглашены представители региона, который возглавит рейтинг дополнительной номинации «Марафон регионов».