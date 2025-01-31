Общество

Россельхознадзор не пропустил 700 кг живого мотыля на территорию Псковской области

Специалисты управления Россельхознадзора из Псковской области вернули в Республику Беларусь 700 кг живого мотыля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе Российской Федерации в Псковской области государственный инспектор территориального управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 700 килограмм корма для рыб.

В ходе контроля специалист установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар, подтверждающих его безопасность и происхождение. А также маркировки, позволяющей идентифицировать товар, его наименование, производителя, страну происхождения и прочие параметры.

Перемещение 700 кг живого мотыля по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза обратно в республику Беларусь.