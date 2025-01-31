Общество

Всемирный день Нутеллы отмечают 5 февраля

С 2007 года ежегодно 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и этот праздник получил международное признание.

Бренд Nutella, известный во всём мире и особенно популярный среди детей, сразу же занял почётное место в списке всемирных праздников. Инициативу провести Всемирный день Нутеллы 5 февраля 2007 года предложила Сара Россо, блогер из Италии. Эта идея была поддержана миллионами поклонников этого вкусного продукта.

Что же представляет собой этот продукт, который завоевал и продолжает завоёвывать сердца миллионов детей, сохраняя свою популярность даже во взрослом возрасте?

Нутелла — это шоколадно-ореховая паста, родиной которой является Италия. История её появления началась в послевоенные годы в итальянском городе Альба. В 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал выпускать шоколадные батончики мягкой консистенции под названием «Джандуйя» в честь одного из местных карнавальных персонажей. В первые послевоенные годы ввоз какао в Италию был ограничен, что побудило Пьетро Ферреро использовать в качестве ингредиента обжаренные и перемолотые лесные орехи, которые в изобилии росли в этом регионе. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пришлись по вкусу детям и стали пользоваться большим спросом.

История появления на свет Нутеллы — это череда событий, которые можно назвать и комичными, и драматичными одновременно. Многие люди считают, что подобные стечения обстоятельств — это судьба, а кто-то — фортуна.

Популярность «Джандуйи» привела к тому, что компания Ферреро получила крупный заказ от мэрии, который был выполнен в срок. Однако заказ, приготовленный и оставленный на ночь, растаял из-за жары.

Чтобы решить эту проблему, Пьетро Ферреро начал намазывать растаявшие шоколадно-ореховые батончики на тонкие ломтики хлеба, которые в этот момент нарезала его жена. На празднике Ферреро угощал гостей бутербродами с шоколадно-ореховым кремом.

Эта, казалось бы, неудачная попытка спасти положение, обернулась очередной победой. Крем был принят с восторгом.

После этого случая Ферреро начал производить и продавать крем под названием «Джандуйя», который быстро завоевал признание в Пьемонте, а затем и во всей Италии.

Эти события стали началом для компании «Ферреро» в 1946 году. Дальнейшие эксперименты семьи Ферреро с шоколадно-ореховой пастой привели к тому, что в 1951 году она получила новое название Supercrema («Суперкрем»), а в 1964 году Микеле Ферреро, сын Пьетро, внеся изменения в состав пасты, вывел на рынок новый продукт под названием Нутелла, пишет calend.ru.

Популярность Нутеллы настолько высока, что компания Ферреро выпустила рекламный слоган: «Чем был бы мир без Нутеллы?».

Помимо шоколадно-ореховой пасты, компания Ферреро производит и другие продукты, такие как шоколад «Киндер» в различных формах, освежающие драже «Тик-Так», конфеты Raffaello и Ferrero Rocher.

Сегодня продажи шоколадно-ореховой пасты Нутелла составляют до трети дохода компании Ферреро. В 2007 году Нутелла вошла в список 10 простейших идей, принёсших миллиардные доходы.

В 2007 году состоялось первое празднование Дня Нутеллы в Италии, на родине продукта. С тех пор по всему миру ежегодно проводятся шествия, концерты, флешмобы и дегустации блюд с использованием Нутеллы, таких как торты, пирожные, булочки, коктейли, блинчики и другие. Число участников празднования Всемирного дня Нутеллы растёт.

Праздник проводится во многих городах мира, включая виртуальный город Нутеллавилль, где можно читать стихи, рецепты и многое другое, посвящённое Нутелле.