Общество

Минздрав хочет ввести обязательную работу по профилю для бюджетников медвузов

Минздрав России предлагает сделать обязательной работу по профилю для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей в течение первых нескольких лет после завершения обучения. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок к закону, который находится в распоряжении газеты, источник в ведомстве подтвердил подлинность информации.

Инициатива Минздрава РФ оформлена как поправки к закону «Об образовании». При принятии инициативы выпускники профильных вузов будут обязаны минимум три года отработать в частном или государственном медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по ОМС. Для выпускников медколледжей такой период составит два года. При этом бюджетники смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию.

Как отметили в газете, в рамках поправок к законопроекту предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. В «Коммерсанте» подсчитали, что при средних затратах на подготовку студента-медика в размере 203,1 тыс. рублей в год штраф может составить около 2,5 млн рублей. Источник газеты, знакомый с ситуацией, предполагает, что если порядок мониторинга трудоустройства будет установлен правительством, то для его осуществления могут быть использованы инструменты единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, например федеральный реестр медорганизаций и федеральный регистр медработников.

Для так называемых целевиков Минздрав РФ предлагает вдвое увеличить штраф. Если студент-целевик не выполняет свои обязательства, то в настоящее время должен возместить полную стоимость обучения. Кроме того, может появиться новое важное условие: продолжение обучения таких выпускников по программам ординатуры будет возможно только в рамках следующего целевого договора с тем же заказчиком.

На данный момент неизвестно, коснутся ли нововведения тех студентов, что уже учатся на бюджете, заключили в газете.