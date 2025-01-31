Общество

Укрепление репродуктивного здоровья обсудили с псковскими курсантами

Заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Марина Заходнова по инициативе женсовета Псковского филиала Университета ФСИН России провела встречу с девушками-курсантами, посвященную вопросам охраны репродуктивного здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В беседе с девушками Марина Заходнова отметила, что репродуктивное здоровье играет фундаментальную роль в общей благополучной жизни каждого человека: от него зависит физическое, эмоциональное и социальное состояние, и это важно понимать, знать, как его поддерживать, создавая все необходимые условия для благополучной жизни себя и своих детей.

В течение февраля в Псковском филиале Университета ФСИН России беседы на эту тему пройдут с юношами-курсантами.