Общество

В 2024 году псковичи оплатили «улыбкой» товары и услуги на общую сумму более 107 млн рублей

В 2024 году объем биометрических платежей, совершённых в Псковской области, превысил 107 млн рублей. Всего в прошлом году псковичи совершили более 140 тысяч таких транзакций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбербанке.

Чаще всего «улыбкой» платят петербуржцы (43,1% от суммы общего объема).

«Когда появляется что-то новое, люди ожидаемо принимают это с определенной осторожностью. Так было и с появлением банковских пластиковых карт и онлайн-банкинга, и когда запустилась инновационная технология оплаты по биометрии или, как мы это уже привыкли называть, "Оплаты улыбкой". Но с развитием сервиса мы наблюдаем, как меняется отношение к нему: удобство и безопасность уверенно наращивают популярность биометрического способа расчетов. Он надежен, потому что личность нельзя украсть. А если вы забыли карту или наличные, просто улыбнитесь, и вопрос с оплатой будет решен», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.