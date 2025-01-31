В РФ 1,5 млн самозанятых уже сформировали права на получение страховой пенсии

Более 1,5 млн самозанятых россиян уже сформировали права на получение страховой пенсии. Об этом сообщил заместитель председателя Социального фонда России Александр Чернышев на совещании по обсуждению вопросов пенсионного обеспечения самозанятых в Совете Федерации.
Ранее в Федеральной налоговой службе России сообщали, что в России зарегистрированы более 12 млн самозанятых.
«По итогам 2023 года из всего количества самозанятых уже сегодня являются пенсионерами 559 тыс. человек, а еще 1,5 млн человек уже сформировали права на получение страховой пенсии. То есть они выйдут на пенсию в общеустановленный возраст», - сказал он.
Для того, чтобы получать страховые пенсии, нужно иметь не меньше 15 лет трудового стажа. Директор департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев напомнил, что для самозанятых уплата обязательных платежей на пенсионное страхование не предусмотрена. Самозанятые могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России.
«Каждый неработающий гражданин, который вообще не платит взносов, имеет безоговорочное право по Конституции на социальную защиту в старости, в случае инвалидности или потери кормильца. Это касается социальной пенсии, ее [после окончания переходного периода] планируется назначать в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин. Граждане, которые вообще не платили взносы, действительно, будут иметь право на пенсию в размере прожиточного минимума», - пояснил он. Таким образом, россияне, которые не платят взносы в Соцфонд, имеют право на получение социальной пенсии, но оно наступит на пять лет позже, чем у тех, кто будет получать страховую пенсию. Размер социальной пенсии по старости сейчас составляет 7 689 рублей.
1 января 2019 года в России вступил в силу закон, который закрепил новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, пенсионный возраст увеличился на пять лет. С 2019 по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста, пишет ТАСС.
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