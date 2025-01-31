Общество

В РФ 1,5 млн самозанятых уже сформировали права на получение страховой пенсии

Более 1,5 млн самозанятых россиян уже сформировали права на получение страховой пенсии. Об этом сообщил заместитель председателя Социального фонда России Александр Чернышев на совещании по обсуждению вопросов пенсионного обеспечения самозанятых в Совете Федерации.

Ранее в Федеральной налоговой службе России сообщали, что в России зарегистрированы более 12 млн самозанятых.

«По итогам 2023 года из всего количества самозанятых уже сегодня являются пенсионерами 559 тыс. человек, а еще 1,5 млн человек уже сформировали права на получение страховой пенсии. То есть они выйдут на пенсию в общеустановленный возраст», - сказал он.

Для того, чтобы получать страховые пенсии, нужно иметь не меньше 15 лет трудового стажа. Директор департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев напомнил, что для самозанятых уплата обязательных платежей на пенсионное страхование не предусмотрена. Самозанятые могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России.