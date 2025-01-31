Общество

Владимир Компаниец рассказал о «Жирафике» для дистанционной консультации врача

Недавняя разработка Сбера, умная камера «Жирафик», может помочь родителям самостоятельно реагировать на жалобы ребенка на плохое самочувствие. Об этом в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

«Удаленная диагностика - это тот случай, когда врач дистанционно с помощью умного стетоскопа может послушать сердцебиение пациента. Некоторое время назад появились умные камеры, которые транслируют сигнал. Камера может находиться не у больного, а он может осматриваться, например, невысококвалифицированным врачом, а сигналы передаются, и можно получить соответствующие комментарии», - сказал Владимир Компаниец.

Он добавил, что телемедицина может помочь родителям маленьких детей осмотреть ребенка и получить соответствующие рекомендации по лечению от педиатра.

«Сбер год назад презентовал "Жирафика" - это маленькая камера для педиатра, ее может приобрести родитель и с ее помощью осматривать ребенка, если, например, болит ухо, нос, горло. Можно ребенка не тянуть к врачу, в силу погодных условий или из-за удаленности от врача. По этому сигналу по видео в режиме онлайн врач может получить картинку и дать рекомендации. Работает это, в том числе, и для пожилых людей», - уточнил Владимир Компаниец.