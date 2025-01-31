Общество

Фотографии оставшихся зимовать в «Михайловском» лебедей и зимородка появились в Сети

Фотографиями лебедей-шипунов, так и не улетевших в этот раз на зимовье из псковских пушкинских мест, поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудник Государственного музея-заповедника «Михайловское» Алексей Михайлов. Новые снимки, как сообщает фотоохотник, сделаны близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов — центральной усадьбы заповедника.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, в объектив музейщика попали и другие птицы — в том числе не очень знакомые большинству жителей крупных российских городов — наиболее частых посетителей «Михайловского». Это зимородок, зимующий в Святогорье.

А также полевой воробей, близкий родственник «горожанина» — домового воробья, щёголь, отличающийся от своего собрата, в первую очередь, тёмной «шапочкой» на голове и «воротничком» из белых перьев по бокам шеи.

Есть в новой фотоподборке от сотрудника музея и сороки, которых Александр Пушкин упоминал в своих стихах и даже в «Евгении Онегине», описывая тригорское утро первого снега («…В окно увидела Татьяна / Поутру побелевший двор, / Куртины, кровли и забор, / На стеклах легкие узоры, / Деревья в зимнем серебре, / Сорок веселых на дворе…»).

А ещё грациозные европейские косули, американская норка, заметившая фотографа и, кажется, от удивления даже привставшая на задние лапы, другие обитатели мемориальной усадьбы, Михайловских рощ и их ближних окрестностей.

Комментируя новые фотографии Алексея Михайлова, в «Михайловском» напомнили, что по визуальным наблюдениям в музейных садах и парках обитает порядка двадцати видов млекопитающих (насекомоядные, хищные, парнокопытные, зайцеобразные, грызуны) и более ста тридцати видов птиц (поганкообразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, стрижеобразные, удодообразные, дятлообразные, воробьинообразные). Есть здесь и пресмыкающиеся, и земноводные. Всех их — как многочисленных представителей местной фауны, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна и цитируя пушкинские строки, где упомянуты тот или иной пейзаж, те или иные птица или зверь.