Общество

МВД предлагает запретить некоторые анаболики и психотропы для роста мышц

МВД России предлагает установить меры государственного контроля в отношении ряда анаболиков и психотропов, которые используются в спортивной среде для стимуляции роста мышц, улучшения показателей силы и выносливости на тренировках, а также ускорения сжигания жировой ткани. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

«В целях недопущения бесконтрольного распространения новых видов сильнодействующих веществ (СВД), а также обеспечения неотвратимости наказания за преступления, связанные с их незаконным оборотом, МВД России разработан проект постановления правительства РФ <...>, которым предполагается установить меры государственного контроля в отношении ряда веществ, выявленных в рамках осуществления оперативно-служебной деятельности», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, речь идет о включении под контроль следующих анаболиков: андростанол [2,3-c] [1,2,5 ] оксадиазол-17 -ол, который относится к дизайнерским стероидам для перорального применения, распространяется на торговых интернет-площадках под названием Furuza-50 в виде капсул, 5 -андростан-3,6,17-трион, который имеет сходство химического строения с веществом 5 -андростандион, а также 6-бромандроста-1,4-диен-3,17-дион, сходный с веществом болдион. Кроме того, МВД предлагает поставить под контроль 11 -метил-19-нортестостерон, который быстро снижает уровень тестостерона в сыворотке крови, 4-хлор-17 -метиландроста-1,4-диен-3,17 -диол, являющийся пероральным анаболиком на основе тестостерона и 4-хлор-17 -метил-17 -гидроксиандрост-4-ен-3,11-дион - запрещен к использованию в конном спорте из-за его анаболических усиливающих свойств, не предназначен для использования людьми или в ветеринарии. Под контроль планируется поставить психостимуляторы: 1,4-диметилпентиламин и норсибутрамин и дидезметилсибутрамин. Также в список сильнодействующих веществ предлагается внести лигандрол (LGD-4033), масторин (S23), тестолон (RAD-140), рекардин (SR9011), реверол (SR9009).

Вещества, предлагаемые к включению в список СДВ, не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не используются в медицинских целях в РФ, подчеркнули в МВД. «Данные вещества активно применяются в спортивной среде, в том числе любителями, и являются предметом злоупотребления, потенциально опасным для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, поскольку их фармакологические свойства до конца не изучены», - отмечается в пояснительной записке.