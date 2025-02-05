Общество

Вопросы ЖКХ с особым вниманием обсуждались в Пушкинских Горах

В работе с активом Пушкиногорского района особое внимание местная власть сосредоточила на вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский



Фото: Telegram-канал Александра Козловского

В частности, поступило предложение включить в программу «Формирование комфортной городской среды» объекты воинской славы, связанные с Великой Отечественной войной. Также была озвучена необходимость увеличения лимитов финансирования на благоустройство объектов в связи с ростом цен на строительные материалы.

«На встрече обсудили важность уравнивания прав на льготы для ветеранов-афганцев с ветеранами других боевых действий, а также рассмотрели другие актуальные вопросы. Отдельное внимание уделили возможности оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. С таким запросом выступила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Степанова, отметив, что не всегда удается самостоятельно разобраться во всех правовых тонкостях», - прокомментировал депутат.

Активисты района представили проекты, над которыми они работают. Один из них — театрализованная интерактивная экскурсия «От древних легенд до купеческого Велья», на его реализацию планируют привлечь президентский грант. Проект рассчитан на подростков от 12 до 18 лет из Пушкиногорского и соседних районов и предполагает погружение участников в исторические реалии Пушкиногорья.