Общество

В России увеличилось число случаев загрязнения воды

Число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год, чаще всего вредные вещества в 2024 году попадали в реку Тобол, сообщается на информационно-аналитической платформе «Гриниум».

«Что касается сведений о состоянии водных объектов, то 11,6% (из 3100 случаев загрязнений) пришлось на июль, август и март — по 11,1-11,5% случаев... По сравнению с 2023 годом, общее количество случаев возросло на 12%. Общее количество водных объектов, которые подверглись экстремально высокому загрязнению, составило 382, высокому загрязнению — 1090», - говорится в сообщении.

Из представленного на сайте «Гриниум» графика следует, что чаще всего в 2024 году подвергался загрязнению участок реки Тобол в Свердловской области - 481 случай, за ним следуют Ока в Московской области (164 случая), Дон в Ростовской области (102 случая), Вязьма в Смоленской области (94 случаев) и Енисей в Красноярском крае (73 случая).

Отмечается, что лидерами по числу загрязнений малых водных объектов и озер среди регионов стали Мурманская область (120 случаев) и Калининградская (102 случая).

«Наиболее частыми загрязнителями в случаях высокого загрязнения водных объектов стали ионы марганца и легкоокисляемые органические вещества — каждый по 15% от всех ингредиентов, также встречается азот нитритный (14%) и ионы цинка (9%)», - сообщили в «Гриниум».

По данным Росгидромета, в 2024 году основными отраслями - загрязнителями водных объектов являлись металлургическая, горнодобывающая, нефтяная, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности, а также ЖКХ, пишет РИА Новости.