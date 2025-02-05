Общество

Актер Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца Вадима Михеенко.

Фото: Вадим Михеенко / «ВКонтакте»

«Приехал Егор, и мы отправились в ресторан "Алтун", чтобы праздновать и радоваться друг другу», — написал Вадим Михеенко на своей странице «ВКонтакте».

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве. В 1998 году окончил Щепкинское театральное училище. Работал в МХТ имени Чехова и других театрах. Дебютировал в кино в 1994 году в фильме «Посвящение в любовь». Снимался фильмах «Ростов-папа», «Гражданин начальник», «Железнодорожный романс», «В ожидании моря», «Территория», «Перевал Дятлова». Известные роли: Эраст Фандорин в «Турецкий гамбит», Михаил Смирнов в «Адмиралъ».