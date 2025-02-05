На нужды медиков для работы на селе в Псковской области закупили 20 автомобилей

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году приобретено 20 автомобилей «Лада Нива» в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в сельской местности. Вручение автомобилей медикам состоялось 6 февраля на базе Псковской областной клинической больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Указанные автомобили будут использоваться медицинскими организациями в целях доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, перевозки грузов, в том числе между отдаленными структурными подразделениями (офисами врачей общей практики, фельдшерско-акушерскими пунктами).
Планируется, что возможность оснащения медицинских организаций автотранспортными средствами позволяет значительно снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи в эпидемиологический сезон за счет маршрутизации пациентов, имеющих показания к получению медицинской помощи в неотложной форме, в межрайонные больницы, не привлекая бригады скорой медицинской помощи.
Использование автотранспортных средств обеспечит увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями в удаленных территориях.
Реализация мероприятия позволит оперативно обеспечивать доступность оказания медицинской помощи гражданам, в том числе проживающим в сельской местности, повысить оперативность и своевременность осмотров пациентов, проведения им инструментальных и лабораторных исследований.
Автомобили передадут в Бежаницкую, Невельскую, Островскую, Порховскую, Псковскую, Стругокрасненскую межрайонные больницы, а также в филиалы Островской больницы: Опочецкий, Пушкиногорский; в Новосокольнический филиал Невельской больницы и Великолукский межрайонный филиал Псковской областной больницы.