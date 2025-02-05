Общество

На нужды медиков для работы на селе в Псковской области закупили 20 автомобилей

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году приобретено 20 автомобилей «Лада Нива» в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в сельской местности. Вручение автомобилей медикам состоялось 6 февраля на базе Псковской областной клинической больницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Многое сделано для сферы медицины Псковской области, в том числе за все время по муниципальным медицинским учреждениям было распределено 212 медицинских автомобилей. С этого года Псковская область, в общем-то, как и вся наша страна, вступает в новый этап реализации президентских национальных проектов. И по одному из них в наши муниципалитеты сегодня отправляется 20 машин "Лада Нива". Это тоже значимое событие, хороший шаг вперед, потому что, в первую очередь, конечно, медицинская помощь станет доступнее для пациентов, будет возможность их транспортировать, будет возможность уезжать к ним на дом. Ну и что немаловажно, будет возможность даже в самые отдаленные населенные пункты отвозить лекарственные препараты. Ну и, конечно, важно, что и для самих медиков с каждым таким шагом работа становится все комфортнее и комфортнее», - отметил губернатор.

Указанные автомобили будут использоваться медицинскими организациями в целях доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, перевозки грузов, в том числе между отдаленными структурными подразделениями (офисами врачей общей практики, фельдшерско-акушерскими пунктами).

«Это значимое событие для всей области, потому что многие медицинские организации получают новые транспортные средства для того, чтобы наши доктора, наши фельдшеры могли приезжать и на дом к пациентам, оказать медицинскую помощь в тех отдаленных районах, в которых эта медицинская помощь была затруднена. Поэтому данное событие принципиально значимо для здравоохранительного звена области в целом», - прокомментировал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Планируется, что возможность оснащения медицинских организаций автотранспортными средствами позволяет значительно снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи в эпидемиологический сезон за счет маршрутизации пациентов, имеющих показания к получению медицинской помощи в неотложной форме, в межрайонные больницы, не привлекая бригады скорой медицинской помощи.

Использование автотранспортных средств обеспечит увеличение доли охвата профилактическими мероприятиями в удаленных территориях.

Реализация мероприятия позволит оперативно обеспечивать доступность оказания медицинской помощи гражданам, в том числе проживающим в сельской местности, повысить оперативность и своевременность осмотров пациентов, проведения им инструментальных и лабораторных исследований.

Автомобили передадут в Бежаницкую, Невельскую, Островскую, Порховскую, Псковскую, Стругокрасненскую межрайонные больницы, а также в филиалы Островской больницы: Опочецкий, Пушкиногорский; в Новосокольнический филиал Невельской больницы и Великолукский межрайонный филиал Псковской областной больницы.