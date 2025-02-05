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Общество

В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

07.02.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В столице появились мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

На Мосфильмовской улице, 11к2, установили доски в память о маршале авиации Александре Силантьеве и генерале армии Николае Лященко. На Ленинградском проспекте, 62, появилась доска в честь генерал-лейтенанта авиации Анатолия Кожевникова. На Покровке, 20/1с1, установили доску в память о гвардии полковнике Александре Тимощенко, пишет ТАСС.

Контр-адмирал Андрей Катышев также удостоился мемориальной доски. Её установят на Петровско-Разумовской аллее, 6.

Источник: Псковская Лента Новостей
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