Общество

Обязательные работы побудили псковича выплачивать алименты

После назначения обязательных работ должник в Псковской области начал ежемесячно выплачивать алименты на содержание четверых детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

В Псковской области суд вынес решение о назначении 40 часов обязательных работ для мужчины, накопившего долг в размере 980 тысяч рублей на содержание своих четырех несовершеннолетних детей. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя о возможной административной ответственности должник продолжал игнорировать свои обязательства по алиментам.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Мужчина отрабатывал часы на благо родного города, убирал улицы от снега.

После назначения обязательных работ должник начал помогать своим детям, ежемесячно выплачивая фиксированную денежную сумму.