Общество

Почему люди спиваются, ответил психолог

Алкоголизм – это серьезное хроническое заболевание, разрушающее жизнь не только самого пьющего, но и его близких. Вопрос в том, почему люди становятся алкоголиками, волнует многих. По мнению психолога Майи Голубевой, зависимость от алкоголя – это сложный феномен, обусловленный множеством факторов. С этим мнением согласен и врач-нарколог Константин Филатов.

«Алкоголизм – это хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся патологическим влечением к алкоголю, его бесконтрольным употреблением и развитием абстинентного синдрома при непрерывном употреблении», — рассказал Константин Филатов.

Нарколог отметил, что особую роль в развитии алкоголизма играет генетическая предрасположенность. У людей, чьи родственники страдают алкоголизмом, есть риск развития этого заболевания. Эксперт уточнил, что это связано с особенностями метаболизма алкоголя в организме и функционированием нейромедиаторных систем мозга. Однако генетическая предрасположенность не означает, что человек обязательно станет алкоголиком. Она лишь повышает вероятность развития заболевания при наличии других факторов риска, пишет RuNews24.ru.

Психолог Майя Голубева акцентировала внимание на психологических причинах, которые часто становятся пусковым механизмом для развития алкогольной зависимости.

«Алкоголь для многих становится способом справиться со стрессом, тревогой, депрессией, одиночеством или другими негативными эмоциями. Это своего рода "самолечение", которое приводит к возникновению форм зависимости», — объясняет специалист.

К психологическим факторам, способствующим развитию алкоголизма, относятся, например, низкая самооценка. Люди, страдающие ей, часто употребляют алкоголь, чтобы чувствовать себя более уверенными и смелыми. Также алкоголь может временно облегчить общение, снять застенчивость и неуверенность в себе.

«Люди, не умеющие эффективно справляться со стрессом, часто используют алкоголь, чтобы расслабиться и забыть о проблемах. Психологические травмы, такие как потеря близкого человека или другие тяжелые события, могут стать причиной алкоголизма. Алкоголь в данном случае действует как обезболивающее, временно притупляющее душевную боль. Кроме того, люди, стремящиеся к совершенству и испытывающие постоянное давление со стороны, могут употреблять алкоголь, чтобы снять напряжение и расслабиться», — комментирует психолог.

Нельзя недооценивать и социальные условия. Окружение человека, его семьи, друзья, коллеги, даже культура питания – все это может способствовать развитию алкоголизма.

«Если в семье или в компании друзей принято регулярно употреблять алкоголь, риск развития алкогольной зависимости у человека увеличивается. А легкий доступ к алкоголю, его стоимость и широкая реклама позволяют увеличивать потребление алкоголя и повышают риск развития алкоголизма. Примечательно, что отсутствие интересных и полезных занятий в свободное время может привести к тому, что люди начинают употреблять алкоголь из скуки», — убеждена Голубева.

Константин Филатов предупредил: при регулярном употреблении алкоголя происходят постоянные изменения на биохимическом уровне. Алкоголь влияет на работу нейромедиаторов мозга, в частности, дофамина – вещества, отвечающего на чувство удовольствия.

«При употреблении алкоголя происходит выброс дофамина, что вызывает чувство эйфории и удовольствия. Со временем мозг привыкает к этому искусственному стимулу, и для удовольствия человеку требуется все больше и больше алкоголя», — говорит эксперт.

Кроме того, при длительном употреблении алкоголя организм адаптируется к его присутствию, а непрерывное употребление вызывает абстинентный синдром (синдром отмены), что проявляется тремором, потливостью, тошнотой и рвотой, тревогой и раздражительностью, бессонницей, судорогами и галлюцинациями.

Абстинентный синдром настолько мучителен, что человек снова начинает употреблять алкоголь, чтобы улучшить свое состояние, тем самым попадая в замкнутый круг.

Алкоголизм – это тяжелая болезнь, вызванная множеством факторов. Но это не приговор, убеждены врач-нарколог и психиатр. При грамотном подходе можно помочь человеку вовремя остановиться и вернуться к нормальной жизни,